Состояние Бориса Джонсона улучшается, - Даунинг-стрит

CentralAsia (CA) - Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшается, сообщает ВВС со ссылкой на министра финансов Риши Сунака.

По его словам, Джонсон садится в кровати и общается с медиками. Сунак уточнил, что премьер по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Представитель Даунинг-стрит ранее подтвердил, что Джонсон идет на поправку и сохраняет бодрое расположение духа. Как сообщали в больнице, Джонсону не понадобился аппарат искусственной вентиляции легких.

Коронавирус у Джонсона обнаружили 27 марта. 55-летнего Бориса Джонсона госпитализировали в лондонскую больницу Сент-Томас 5 апреля.

День спустя состояние премьера ухудшилось, и в качестве меры предосторожности его поместили в палату интенсивной терапии.

Коронавирус также обнаружен у его подруги Керри Саймондс, которая ждет от него ребенка.