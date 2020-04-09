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  9 апреля 2020
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Состояние Бориса Джонсона улучшается, - Даунинг-стрит

CentralAsia (CA) -  Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшается, сообщает ВВС со ссылкой на министра финансов Риши Сунака.

По его словам, Джонсон садится в кровати и общается с медиками. Сунак уточнил, что премьер по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Представитель Даунинг-стрит ранее подтвердил, что Джонсон идет на поправку и сохраняет бодрое расположение духа. Как сообщали в больнице, Джонсону не понадобился аппарат искусственной вентиляции легких.

Коронавирус у Джонсона обнаружили 27 марта. 55-летнего Бориса Джонсона госпитализировали в лондонскую больницу Сент-Томас 5 апреля.

День спустя состояние премьера ухудшилось, и в качестве меры предосторожности его поместили в палату интенсивной терапии.

Коронавирус также обнаружен у его подруги Керри Саймондс, которая ждет от него ребенка.

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