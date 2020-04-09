В Узбекистане люди выстраиваются в очереди за наличкой возле банков

CentralAsia (UZ) - Из-за проблем со снятием наличных денег через банкоматы в некоторых областях Узбекистана люди выстраиваются в очереди возле отделений банков, передает centralasian.org.



68-летний пенсионер из Чартакского района Наманганской области Абдулла-ака сообщил, что последние четыре дня имеющиеся в районе банкоматы не выдают деньги.

– Сейчас мы переживаем тяжелые времена, многие люди нуждаются в наличных деньгах. В нашем районе имеется всего лишь три банкомата, через которые можно снять деньги. Сегодня уже четвертый день, как эти банкоматы не выдают наличные. В банках говорят, что нет поступлений. Использовать пластиковые карты при покупке продуктов в магазинах – слишком дорого, а на базарах продавцы берут только наличные, – говорит собеседник.

Студент из Асакинского района Андижанской области говорит, что из-за дефицита наличных денег магазины, ранее принимавшие к оплате пластиковые карты, перестали принимать карты.

– Как говорят владельцы магазинов, банки перестали выдавать им наличные деньги. В Андижане многие продуктовые магазины покупали товар за наличные деньги на оптовке рядом с оптовым рынком «Жахон бозори», – говорит студент.

Хорезмский предприниматель Арслан Нуришов, владеющий несколькими продуктовыми магазинами, говорит, что узбекские предприниматели всегда испытывали трудности с получением наличных. По словам собеседника, во время карантина потребность в наличных деньгах возросла, как никогда ранее.

– Мы покупаем товар на оптовых рынках. А там нас просят расплачиваться наличными. Так как банки не выдают нам наличных денег, мы вынуждены просить клиентов производить оплату только наличными, – сказал предприниматель.

В филиалах «Хамкорбанка», «Агробанка», «Халк банка» и «Асака банка» в Намангане, Андижане, Джизаке и Сурхандарье сотрудники банков подтвердили информацию о том, что из-за снижения денежных поступлений в период карантина банки перестали выдавать гражданам наличные деньги.

– Сейчас карантин, наличных денег нет, потому что нет поступлений. Мы рекомендуем клиентам осуществлять оплату через пластиковые карты, – пояснил нашему журналисту сотрудник филиала «Хамкорбанка» в Денауском районе Сурхандарьинской области.

Ранее Центральный банк Узбекистана рекомендовал населению по возможности использовать безналичную оплату и электронные банковские услуги в связи с распространением коронавируса.

По данным ЦБ Узбекистана, в настоящее время в стране имеется около 1000 банкоматов, выдающих наличные деньги.

Однако узбекистанцы, часами стоящие возле филиалов банков для получения наличных денег, говорят, что банкоматы только принимают деньги, но не выдают.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать наличные деньги, так как они могут быть переносчиками вируса.

По данным ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых – до девяти дней.

В связи с этим ВОЗ рекомендовала пользоваться банковской картой, а после использования продезинфицировать ее спиртом или антисептиком.