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  9 апреля 2020
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В Узбекистане возникла угроза дефицита донорской крови из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане режим самоизоляции привел к падению числа желающих сдать кровь.

Станции переливания крови опустели из-за ограничительных мер в связи с пандемией, больницы уже столкнулись с дефицитом крови, которая нужна, в том числе, для борьбы с коронавирусом.

В связи с этим, Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови в Ташкенте просит о помощи.

"Сейчас кровь для больных сдают сами врачи, но этого недостаточно", - отмечается в сообщении института.

Врачи призывают не забывать о донорстве во время карантина, поскольку свое лечение продолжают гематологические и онкологические пациенты, в том числе дети, также продолжают поступать пациенты с травмами, идут роды, которые тоже требуют переливания. В условиях дефицита крови и компонентов их жизнь под угрозой.

НИИ обращается за помощью к неравнодушным ташкентцам, живущим рядом с Республиканским центром переливания крови (улица Шота Руставели, 138, ориентир – мемориальный комплекс "Братские могилы").

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