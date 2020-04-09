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  9 апреля 2020
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Медработники Монголии, работающие с коронавирусными больными, получат до $340 в качестве стимула

CentralAsia (MNG) -  Около 100 врачей, медсестер и служащие Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, которые работают в эпицентре коронавируса, получат денежные стимулы в размере от 500 000 до 1 000 000 тугриков (примерно $180-340). Об этом сообщил заместитель премьер-министра, глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Ө.Энхтувшин во время визита в НИЦИЗ.

По его словам, эти деньги пожертвовали физические и юридические лица.

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НИЦИЗ насчитывает около 200 сотрудников. Около 100 из них оказывают медицинскую помощь пациентам, инфицированным коронавирусом, проводят анализы по подозрительным случаям, отметил генеральный директор НИЦИЗ Д.Нямхуу.

На сегодняшний день в центре 177 человек находятся в изоляции.

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