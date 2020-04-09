Врач рассказал, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

CentralAsia (CA) - Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал, имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет коронавирусу, передает РИА Новости со ссылкой на «Пятый канал».

По словам врача, представления о том, что люди, перенесшие указанные заболевания, имеют меньше шансов заразиться коронавирусом, не имеют под собой почвы.

Также он указал, что влияние противотуберкулезной вакцины БЦЖ на COVID-19 также не доказано.



«На сегодняшний день это не более чем интересная гипотеза, она еще не до конца подтверждена, имеются только разрозненные данные, и лабораторные, и эпидемические. То есть требуется время, чтобы подтвердить», - пояснил иммунолог.



Ранее эпидемиологи из Техасского университета (США) обнаружили, что в странах, где проводилась программа вакцинации от туберкулеза, случаев заражения коронавирусом в десять раз меньше по сравнению с теми, где такой программы не было.



Другие американские эпидемиологи провели аналогичное исследование и также обнаружили связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли вакцину БЦЖ, предназначенную для борьбы с туберкулезом. Удалось установить, что использование этой прививки снизило уровень заражения, так что, по мнению исследователей, она может стать одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.



На сегодняшний день в мире зарегистрированы более 1,5 млн зараженных коронавирусом.