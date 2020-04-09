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  9 апреля 2020
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Bloomberg: Ущерб мировой экономике от коронавируса составит более $5 трлн
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения коронавирусной инфекции составит более $5 трлн в течение двух лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Мир вступает в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов в свете того, что из-за вируса власти предписали частному бизнесу прекратить работу, а людям сидеть дома. Хотя спад, согласно прогнозам, будет непродолжительным, экономикам стран потребуется время, чтобы наверстать упущенное, говорится в сообщении.

В публикации приводится мнение главного экономиста банковской компании Citigroup Кэтрин Ман. Она полагает, что ущерб для мировой экономики превысит $5 трлн.

Эксперты банка JPMorgan Chase оценивают указанный показатель в $5,5 трлн. Они отмечают, что в развитых странах будет экономический спад, сравнимый с теми, которые имели место в 2008-2009 годах и 1974-1975 годах.

Специалисты американского банка Morgan Stanley считают, что в развитых странах показатели ВВП вернутся к докризисному уровню только в третьем квартале 2021 года.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань, он распространился на большинство стран и 11 марта был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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