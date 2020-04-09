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  9 апреля 2020
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Давайте будем требовать друг от друга носить маски, - глава Минздрава Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министр здравоохранения Монголии Д.Сарангэрэл призвала требовать друг от друга носить маски и напоминать о важности регулярного мытья рук, даже если потеплеет.

«Если мы не будем более осторожны, у нас будет реальная угроза нового типа коронавируса. Становится теплее, и на улице много движения. Некоторые люди ходят без масок. Не снимайте маски, регулярно мойте руки, не ходите в людных местах. Иначе будет большая опасность.

У нас все еще есть риск, поэтому давайте требовать друг от друга носить маски. Тому, кто не носит маску, скажем: «Сын, друг мой, надень маску». Скажем, что он подвергает себя, меня и своих близких опасности. Сегодня мир понимает важность масок. Я хотела бы повторить, что мы должны приложить все усилия, чтобы защитить наших детей, друзей, себя и своих близких от нового типа коронавирусной инфекции», - сказал она.

Министр процитировала слова заведующего лабораторией Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), доктора Дармаа, почему монголы не заразились от французского гражданина первого пациента с коронавирусом, 2 марта все монголы стали носить маски. И это результат.

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