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  9 апреля 2020
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В Китае за сутки 63 человека заразились коронавирусом. В Ухане скончались двое
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CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, 61 из 63 новых случаев заражения - завозной, еще два зафиксированы в южной китайской провинции Гуандун.

Согласно статистике ВОЗ, на сегодняшний день в Китае коронавирусом заразились 81,8 тыс. человек. Число скончавшихся достигло 3335 человек, за последние сутки в Ухане умерли два пациента.

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