Впервые в Монголии провели лапароскопическую операцию на щитовидной железе

CentralAsia (MNG) - 25 марта группа врачей во главе с хирургом Улан-Баторской городской первой больницы С.Отгонбаяром успешно выполнила первую лапароскопическую операцию на соске и подмышечной впадине по методом двустороннего аксилло-грудного доступа (Bilateral axillo-breast approach - BABA).

У пациентки, 37-летней женщины, внезапно усилились боли в шее, было чувство удушения. Эндоскопическая хирургия была выбрана потому, что лечение по диагнозу кистозный фиброз на правой стороне щитовидной железы был неэффективным.

В отличие от традиционного хирургического способа лечения патологии щитовидной железы эндоскопическое вмешательство происходит путем небольшого разреза в подключичной области и сопровождается небольшой кровопотерей. В результате больные легче выходят из постоперационного состояния, реабилитационный период происходит значительно быстрее, а главное - отсутствует такой косметический дефект, как послеоперационный рубец на шее. Именно поэтому больше всего такие операции востребованы у молодых женщин.

Согласно внедрению этой новой технологии с низким уровнем риска, пациенты смогут получать современные услуги по хирургии щитовидной железы в своей стране, сообщает Государственная первая больница в Улан-Баторе.

Эту операцию выполняли М.Баярмагнай, Б.Ганзориг, Ц.Ишдорж, анестезиолог Б.Хишигсурэн, хирургическая медсестра С.Жанболат, медсестра-анестезиолог Б.Энхтуяа, врачи-резиденты Б.Наранцогт и Д.Хишигжаргал.