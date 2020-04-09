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  9 апреля 2020
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Впервые в Монголии провели лапароскопическую операцию на щитовидной железе

CentralAsia (MNG) -  25 марта группа врачей во главе с хирургом Улан-Баторской городской первой больницы С.Отгонбаяром успешно выполнила первую лапароскопическую операцию на соске и подмышечной впадине по методом двустороннего аксилло-грудного доступа (Bilateral axillo-breast approach - BABA).

У пациентки, 37-летней женщины, внезапно усилились боли в шее, было чувство удушения. Эндоскопическая хирургия была выбрана потому, что лечение по диагнозу кистозный фиброз на правой стороне щитовидной железы был неэффективным.

В отличие от традиционного хирургического способа лечения патологии щитовидной железы эндоскопическое вмешательство происходит путем небольшого разреза в подключичной области и сопровождается небольшой кровопотерей. В результате больные легче выходят из постоперационного состояния, реабилитационный период происходит значительно быстрее, а главное - отсутствует такой косметический дефект, как послеоперационный рубец на шее. Именно поэтому больше всего такие операции востребованы у молодых женщин.

Согласно внедрению этой новой технологии с низким уровнем риска, пациенты смогут получать современные услуги по хирургии щитовидной железы в своей стране, сообщает Государственная первая больница в Улан-Баторе.

Эту операцию выполняли М.Баярмагнай, Б.Ганзориг, Ц.Ишдорж, анестезиолог Б.Хишигсурэн, хирургическая медсестра С.Жанболат, медсестра-анестезиолог Б.Энхтуяа, врачи-резиденты Б.Наранцогт и Д.Хишигжаргал.

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