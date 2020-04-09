Количество выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 555

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 9 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 555, сообщает Минздрав страны.

Количество выявленных случаев коронавируса за утро составило 9 человек.

За прошедшие сутки в Узбекистане было зафиксировано 26 новых случаев.

К настоящему времени в стране от коронавируса умерли три пациента, 30 человек полностью выздоровели.