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  9 апреля 2020
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Количество выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 555

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 9 апреля в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 555, сообщает Минздрав страны.

Количество выявленных случаев коронавируса за утро составило 9 человек.

За прошедшие сутки в Узбекистане было зафиксировано 26 новых случаев.

К настоящему времени в стране от коронавируса умерли три пациента, 30 человек полностью выздоровели.

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