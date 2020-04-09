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  9 апреля 2020
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Сильный снегопад в Узбекистане вызвал перебои с электричеством

CentralAsia (UZ) -  Из-за сильного снегопада в некоторых регионах Узбекистана начались перебои с электричеством.

Как сообщило АО «Региональные электрические сети», из-за неблагоприятных погодных условий по всей стране возникли чрезвычайные ситуации в результате аварий в электроустановках, а также деревьев, поваленных из-за сильного снегопада и повредивших электросети.

В настоящее время ремонтными бригадами энергокомпаний проводятся ремонтные работы по всей стране.

В компании пообещали скорого завершения этих работ и восстановления электроснабжения.

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