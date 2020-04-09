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  9 апреля 2020
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БТР Монголии передал Минздраву медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Сотрудники Банка торговли и развития Монголии (БТР) передали Министерству здравоохранения необходимое медицинское оборудование для борьбы с новым коронавирусом (COVID-19).

«Опыт Китая показал, что наиболее эффективным способом остановить распространение коронавируса является диагностика инфекции в короткие сроки и обеспечение медицинского персонала средствами защиты. Поэтому мы хотели бы поблагодарить работников здравоохранения, которые работают против вируса COVID-19 во имя мира и здоровья своего народа и жертвуют своей жизнью и семьями, и передаем им крайне необходимые экспресс-тесты для выявления коронавируса, термометров и масок N95 в размере 40 млн тугриков (примерно $15 тыс.)», - сообщают сотрудники банка.

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