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  9 апреля 2020
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Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Таджикистан

CentralAsia (UZ) -  По заданию президента Шавката Мирзиёева с целью содействия предупреждению распространения коронавируса в Таджикистан направлена гуманитарная помощь.

Сегодня, 9 апреля, поезд с гуманитарным грузом направился из Сурхандарьинской области в Душанбе.

Гуманитарная помощь состоит из медицинских изделий и продовольственной продукции.

В Таджикистан также переданы защитные комбинезоны, очки, жидкий гипохлорид натрия, респираторы, перчатки, пирометры, мучная продукция.

"Мы быстрее преодолеем эту напасть, ставшую трагедией для всего человечества, если против нее все государства будут бороться сплоченно, - цитирует УзА заместителя начальника управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области Ж. Абраматова. – Узбекистан с особым внимание относится к этому вопросу. Оказанная соседнему Таджикистану дружеская помощь тоже имеет эту благородную цель".

За время пандемии коронавируса Узбекистан оказал гуманитарную помощь Китаю, Ирану и Афганистану.

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