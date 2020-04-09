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  9 апреля 2020
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Президент Узбекистана поручил засадить все приусадебные участки. Дроны будут мониторить их состояние

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана поручил задействовать все приусадебные участки для удовлетворения спроса на продовольствие и сдерживания цен, а также повышения доходов населения. За теми, кто пользуется участками неэффективно, будут следить дроны. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании 8 апреля, прошедшем под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Мирзиёев поставил задачу увеличить число теплиц и построить колодцы в местах с нехваткой воды. Владельцы участков, пользующиеся ими неэффективно, получат предупреждение.

Глава государства поручил с соблюдением карантинных мер продолжить фермерским хозяйствам посадку весенних культур, а населению — начать посадку на своих приусадебных участках. Иначе удерживать стабильные цены на внутреннем рынке будет затруднительно, сказал президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что с учетом сложной ситуации в этом году первостепенной задачей должны быть двух- и трехразовая посадка культур и получение дополнительного урожая на всех приусадебных участках.

По указанию президента намечено увеличить поставку компактных теплиц площадью 1−1,5 соток не менее чем в 100 домах на территории каждого сектора. С помощью этих теплиц можно выращивать три урожая в год, - отметил глава государства.

Кроме того, поставлена задача совместно с администрациями горов и районов соорудить артезианские колодцы в местах с затрудненным доступом к воде.

Малообеспеченным и не имеющим кормильца семьям будут доставлены саженцы фруктовых деревьев, семена овощей и другие материальные ресурсы. Президент дал указания по мониторингу состояния приусадебных земель при помощи дронов.

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