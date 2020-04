Всемирно известные журналы написали о монгольском рок-музыканте

CentralAsia (MNG) - Во всемирно известных музыкальных журналах представлены работы, созданные музыкантом из Монголии Ц.Даваажаргал.

На музыкальной платформе Chinabot, расположенной в Лондоне, в марте этого года на свой веб-сайт вошла экспериментальная цифровая пластинка с экспериментальным саундскейпом под названием «Re-exist», выпущенном фронтманом группы Mohanik, композитором и современным артистом Ц.Даваажаргал.

Запись состоит из произведений SoundCape, созданных Ц.Даваажаргал за последние 4-5 лет, и продается через онлайн-платформу bandcamp. Chinabot - международный популярный лейбл, который сотрудничает с азиатскими артистами, которые создают новые и уникальные произведения, сочетающие традиционную и современную музыку.

Альбом «Re-exist» был распродан менее чем за месяц с момента его выпуска, и крупнейшие в мире музыкальные журналы, такие как British The Wire Magazine, Independent Music Podcast, Альбом года, Holland's Music Meter и Французское радио Campus Orleans, опубликовали новости и статьи о его альбоме, а также более 20 музыкальных платформ представили альбом омнгольского музыкант, таких как Discogs, Spotify, Rate Your Music, I Heart Radio, KKBox, Hungama, Яндекс Музыка, Last FM и Polskie Radio.

В журналах подчеркивалось, что эти работы Ц.Даваажаргала уникальны и имеют шаманский ритм, содержащий свою традиционную особенность.

В то же время на сайте лейбла Chinabot написано: «Окружающий звуковой ландшафт придает современный вид традиционным монгольским инструментам и системам верований. В записи используются панк, психоделика и шум наряду с народными техниками для изучения концепции непрерывного пространства».

Международный журнал «Album of the Year» писал: «В последнее время монгольская рок-группа «The Hu» добилась большого успеха на мировой арене, в то время как еще один сюрприз. Монгольское музыкальное искусство кажется богатым. Произведения уникальны и уникальны для сохранения. их национальная традиция до сих пор».