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  9 апреля 2020
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Впервые за 26 лет в Душанбе выпал апрельский снег. Фото

CentralAsia (TJ) -  Впервые за 26 лет в столице Таджикистана выпал апрельский снег. В разных точках столицы высота снежного покрова составила 18-20 сантиметров, передает Asia-Plus.

Это довольно редкое для Таджикистана явление в середине весны. А прошедшей зимой в стране снега практически не было.

В ночь на 10 апреля в Душанбе ожидается понижение температуры до 2 градусов мороза, в южных районах - до нуля.

Резкое похолодание в стране связано с арктическим циклоном, который пришел в Центральную Азию, в Таджикистан в том числе.

(фото Asia-Plus)

Cегодня ночью на Душанбе обрушился снегопад: мело всю ночь и все утро. Это довольно редкое для страны явление в середине весны. Прошедшей зимой в стране снега практически не было. И тут, как снег на голову, как говорится...В разных точках столицы высота снежного покрова составила 18-20 сантиметров.

Шквалистый ветер, предшествовавший снегопаду вчера вечером, повредил многие деревья в таджикской столице. А выпавший затем снег накрыл миллионы тюльпанов, высаженных в Душанбе и дарящих радость жителям уже несколько дней. Снегом были повалены и многие деревья в городе.

ЧС не зафиксировано. Хотя, судя по некоторым фото в соцсетях, несколько автовладельцев все-таки пострадали: на их машины упали деревья и ветки.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200409/millioni-tyulpanov-pod-snegom-vnezapnii-snegopad-v-dushanbe

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