Сколько коронавирус выживает в воздухе, на пластике, металле и картоне?

CentralAsia (CA) - Норвежское издание Forskning написало о результатах исследований, благодаря которым удалось выяснить, как долго частицы коронавируса остаются жизнеспособными, а значит, опасными для человека, на разных поверхностях. Перевод статьи подготовило ИноСми.

По данным исследования, дольше всего вирус живет на пластике и нержавеющей стали — до трех суток.

Группа ученых американского Национального института здоровья изучила, как долго вирус выживает в воздухе, на нержавеющей стали, пластике и картоне.

Одно из главных открытий заключается в том, что жизнеспособный вирус может оставаться в воздухе в виде облака мелких частиц в течение трех часов. Для сравнения: некоторые вирусы гриппа остаются живыми в воздухе примерно час, и то лишь при определенных обстоятельствах. Об этом свидетельствует исследование от 2018 года.

На картоне коронавирус живет до 24 часов. Но дольше всего он выживает на пластике и нержавеющей стали — до трех суток.

Это значит, что вирус может довольно долго сохраняться на различных вещах, таких как картонные коробки, краны или столешницы, но с течением времени его концентрация уменьшается.

«Это очень важная информация, позволяющая лучше оценить, как передается вирус и какие меры имеет смысл предпринимать», - рассказала Гуннвейг Грёделанн, сотрудница отделения иммунологии Университета Осло.

Эти данные подтверждают, насколько важно часто мыть руки. Неизвестно, как долго вирус живет на коже рук, но большинство людей десятки раз в час трогают лицо, согласно исследованию 2015 года, опубликованному в издании American Journal of Infection Control.

Это значит, что люди могут заражаться вирусом, дотрагиваясь до поверхностей в период, пока на них есть жизнеспособные частицы, объясняет Грёделанн.

«Мы точно не знаем, сколько именно вируса надо, чтобы человек заболел, но, возможно, не так уж и много», - сказала она.

Грёделанн рассказала, что нужно всего три частицы вируса гриппа, чтобы человек заболел. Во время чихания в воздух выбрасываются много миллионов частиц вируса, но, как уже было сказано, пока неизвестно, сколько их нужно для заражения в случае с коронавирусом.

Авторы нового исследования помещали реалистичное количество частиц вируса на различные поверхности в лаборатории, а также распыляли вирус на них в форме аэрозоля.

Все проверки проводились при температуре от +21 до +23 градусов при влажности воздуха 40%. Это важно, так как при разных температурах вирус живет разное время.

«Это хорошая точка отсчета, а если будет теплее, то вирус будет жить немного меньше».

А вот норвежской зимой, когда температура поверхностей ниже, вирус, вероятно, будет жить несколько дольше, чем установили ученые в своих опытах, добавляет Грёделанн.

Авторы сравнили полученные результаты с живучестью вируса атипичной пневмонии, который напоминает нынешний коронавирус, бушующий сегодня во многих странах мира. Оказалось, что выживаемость этих двух вирусов на разных поверхностях довольно похожа.

Хотя вирус, вызывающий Covid-19, — это новый коронавирус, который начал распространяться недавно, его поведение не слишком отличается от других, более привычных нам вирусов.

«Вирус гриппа тоже сохраняется на поверхностях пару дней, так что это обычно для вирусов такого типа», - говорит Грёделанн.

Раз вирус ведет себя так, как и ожидалось, значит, предпринятых мер должно быть достаточно. А вот если бы вирус вел себя совершенно иначе, чем предполагали ученые, у нас были бы все основания для беспокойства.

Гуннвейг Грёделанн считает, что срочные меры, введенные на этой неделе, чтобы не дать людям перезаражать друг друга, подоспели как раз вовремя.

«Эти меры предприняты на основании знаний о ранее известных нам похожих вирусах. В последние дни инфекция начала распространяться неконтролируемо, так что момент выбран правильный», — говорит исследовательница.

Последние меры она считает необходимыми, хотя и признает, что они достаточно жесткие.

В попытке замедлить распространение вируса в Норвегии закрыли все школы и детские сады.