В Узбекистане ограничили выгул собак - не чаще 1 раза в день и не далее 100 метров от дома

CentralAsia (UZ) - Решением Специальной республиканской комиссии, в Ташкенте, Нукусе и областных центрах разрешается выгуливать собаку не чаще одного раза в день. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции Узбекистана.

В документе отмечается, что граждане, выгуливающие собак, не должны отходить далее 100 метров от дома.

В соответствии со статьей 54 Административного Кодекса Узбекистана лица, которые покидают дом без причины и остаются в общественных местах, вопреки правилам и нормам, введенным во время карантинного периода и «изоляционного» образа жизни, несут ответственность, - подчёркивается в сообщении Минюста.