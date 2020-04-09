В России число зараженных коронавирусом превысило 10 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявлены еще 1459 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество зараженных в стране достигло 10,1 тыс. человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

По его данным, из 1459 случаев, 50 — обнаружены в регионах.

В мире на 9 апреля коронавирусом заразились 1 млн 521 тыс. человек, скончались — 88,5 тыс.