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  9 апреля 2020
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В России число зараженных коронавирусом превысило 10 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявлены еще 1459 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество зараженных в стране достигло 10,1 тыс. человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

По его данным, из 1459 случаев, 50 — обнаружены в регионах.

В мире на 9 апреля коронавирусом заразились 1 млн 521 тыс. человек, скончались — 88,5 тыс.

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