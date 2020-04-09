В Австралии тестируют препарат, способный подавить коронавирус за 48 часов

CentralAsia (CA) - Австралийские ученые тестируют препарат, способный подавить коронавирус за 48 часов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журнала Antiviral Research, исследование австралийских ученых доказало, что антипаразитарный препарат ивермектин эффективно останавливает рост вирусных частиц в пробирке.

Результаты лабораторного исследования, проведенного на базе Королевской больницы Мельбурна, показали, что ивермектин останавливает рост вируса COVID-19 в клеточной культуре в течение 48 часов.

«Мы обнаружили, что даже не токсичная для клеток одна доза [препарата] может почти полностью – на 99,98% – разрушить вирусную РНК за 48 часов, и значительно снизить концентрацию вирусов в среде за 24 часа», – рассказала ведущий автор исследования, доктор Кайли Вагстафф из Школы биомедицины MU.

По ее словам, эффективность препарата пока была доказана только в лабораторных условиях, ее нужно подтвердить в ходе клинических испытаний.

«Ивермектин в настоящее время очень широко используется по всему миру и считается безопасным препаратом, однако нам нужно выяснить, будет ли эффективна [в борьбе с коронавирусом] та дозировка, которую можно использовать для человека. Это наш следующий шаг», – пояснила Вагстафф.

Исследователи отмечают, что механизм, с помощью которого ивермектин воздействует на вирус, неизвестен. Предположительно в основе эффективности препарата лежит его способность подавлять воздействие вируса на клеточный иммунитет.

В пресс-службе MU подчеркнули, что несмотря на доказанную эффективность в лабораторных условиях ивермектин пока не может быть использован для лечения или профилактики коронавирусной инфекции у людей. Применение этого препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией в будущем зависит от результатов доклинических и клинических испытаний, в ходе которых ученые узнают, насколько он безопасен и эффективен.

Ивермектин применяют для лечения человека и домашних животных от эндо и эктопаразитарных болезней. За открытие ивермектина была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2015 год.