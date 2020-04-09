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  9 апреля 2020
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В Ташкенте блогера арестовали на 7 суток за высмеивание сотрудников правоохранительных органов во время карантина
Предыстория: В Узбекистане арестовали молодых людей, снявших видеоролик у памятника Амиру Темуру

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 21-летний блогер Гейдар А., известный своей страницей в Instagram, был арестован на семь суток за «насмешку над действиями сотрудников правоохранительных органов во время карантина». Об этом сообщило Главное управление внутренних дел города Ташкента.

На одной из популярных Instagram-страниц сотрудниками ГУВД Ташкента был замечен целый ряд фотографий и видео, на которых автор "демонстрировал пренебрежение санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также с использованием нецензурной лексики высмеивал работу сотрудников органов внутренних дел, в том числе проводимую в дни карантина".

Как сообщается, была установлена личность человека, управляющего данным аккаунтом. Им оказался 21-летний Гейдар А., ранее уже привлекавшийся к административной ответственности. Нарушителю в соответствии со статьей 183 Кодекса Республики Узбекистан ("Мелкое хулиганство") об административной ответственности судом было назначено наказание в виде семи суток административного ареста.

Несколько дней назад двое молодых людей и девушка были приговорены судом к 15 суткам ареста за видеозапись с прогулкой без масок во время карантина в сквере имени Амира Темура в Ташкенте.

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