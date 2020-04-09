Президент Туркменистана предложил создать детскую школьную организацию

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании с участием вице-премьера Пурли Агамырадова и министра образования Мамметмырата Гелдиныязова, выдвинул ряд важных инициатив по совершенствованию школьного образования.

Как сообщило издание "Ориент", глава государства поручил учредить детскую организацию Туркменистана «Алтын несил», объединяющую учащихся средних школ в возрасте 7–14 лет.

По мнению главы государства, с целью организации учебно-воспитательной работы на научной основе, необходимо проработать вопрос введения должности педагога-психолога в средних школах, где количество учащихся превышает 300 человек.

Также Гурбангулы Бердымухамедов, для повышения эффективности образовательного процесса предложил награждать выпускников золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а учащимся старших классов вручать Президентскую учебную стипендию.