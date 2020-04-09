В ташкентском роддоме выявили пациента с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В роддоме №6, в самом центре Ташкента, выявлен пациент с коронавирусом. Об этом сообщил руководитель Госинспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков.

9 апреля в ходе брифинга Отабеков сообщил, что с 5 апреля родильный дом №6 был закрыт на карантин со всем персоналом, роженицами и младенцами.

«У одного из пациентов, кто был в контакте с больной, был выявлен коронавирус. Поэтому весь родильный комплекс закрыт на карантин на 14 дней. За всеми пациентами, роженицами и младенцами ведётся медицинское наблюдение. Если в течение двух недель не будет выявлено новых больных среди персонала или пациентов, находящихся в комплексе, карантин будет снят», - сказал Нурмат Отабеков.

До настоящего времени в Узбекистане выявлено 555 случаев коронавируса.