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  9 апреля 2020
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В Казахстане зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:55 в Казахстане зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области - 3 случая, городе Алматы - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

На сегодняшний день в стране подтверждено 764 случая регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 223;

- Алматы - 121;

- Карагандинской области - 57;

- Акмолинской области – 56;

- Атырауской области - 42;

- Жамбылской области – 45;

- Шымкент – 27;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 7;

- Кызылординской области - 92;

- Западно-Казахстанской области - 4;

- Туркестанской области - 34;

- Костанайской области - 3.

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