В Казахстане зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:55 в Казахстане зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области - 3 случая, городе Алматы - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
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На сегодняшний день в стране подтверждено 764 случая регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане - 223;
- Алматы - 121;
- Карагандинской области - 57;
- Акмолинской области – 56;
- Атырауской области - 42;
- Жамбылской области – 45;
- Шымкент – 27;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Алматинской области - 10;
- Актюбинской области - 11;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Павлодарской области -1;
- Мангистауской области - 7;
- Кызылординской области - 92;
- Западно-Казахстанской области - 4;
- Туркестанской области - 34;
- Костанайской области - 3.