В Таджикистане около 400 человек находятся на карантине в больнице, где от пневмонии умер пациент

Больница Дж.Расуловского района/фото Asia-Plus

CentralAsia (TJ) - В Дж.Расуловском районе в Таджикистане около 400 человек находятся на карантине в больнице, где от пневмонии умер пациент, сообщает Asia-Plus.

На карантин закрыта вторая больница - в Гулякандозе, где лежала жена скончавшегося и которую он навещал, говорится в сообщении.



Главный врач больницы Дилмурод Рахматуллоев сообщил, что сам лично находится рядом с больными, которые находились в данной больнице, когда здесь с 28 марта по 1 апреля лежал скончавшийся от пневмонии пациент.

«В данное время в больницу никого не пропускают и никого не выпускают. Я сам нахожусь здесь и контролирую ситуацию. В больнице находятся почти 400 человек, точнее 397 человек. В том числе, 182 человека - это больные, которые лежали здесь ранее, 180 человек - это врачи и медперсонал, 35 человек - это ухаживающий персонал и родственники больных, а также в детском отделении находятся 58 детей, а в родильном отделении - 29 новорождённых с матерями», - сказал он.



По словам главврача, поскольку умерший Х.Ш лежал здесь и умер тоже здесь, в больнице, и врачи имели контакт с ним, в целях профилактики больница закрыта на 14-дневный карантин.

«С 5 марта у нас начался карантин. Каждые 2 часа всем измеряют температуру, организовано трёхразовое горячее питание - нас обеспечивает хукумат Дж. Расуловского района», - отметил врач.



Он добавил, что тех, у кого наблюдалась повышенная температура - а это 7 врачей, две медсестры и две технички, отправили в инфекционное отделение в Худжанд.



«У них взяли анализ на коронавирус и результаты - отрицательные у всех», - добавил главврач.



Он отметил, что сейчас на карантин закрыта и больница в Гулякандозе, поскольку там лежала жена умершего от пневмонии пациента, и он ее там навещал.



«В той больнице на карантине находятся 121 человек, в том числе 108 медработников и 13 больных», - уточнил Дилмурод Рахматуллоев.



По данным Минздрава Таджикистана, случаев заражения коронавирусом в стране нет.