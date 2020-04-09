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  9 апреля 2020
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В Узбекистане приостановили выдачу разрешений на передвижение автомобилей

CentralAsia (UZ) -  С 9 апреля в Узбекистане прекращена выдача центрами государственных услуг специальных разрешений на передвижение автомобилей.

Такое решение 8 апреля приняла Специальная республиканская комиссия по предотвращению распространения коронавируса в стране, сообщило Министерство юстиции.

Передвижение разрешено только тем транспортным средствам, для которых ранее было получено разрешение. Заявки, еще не рассмотренные центрами госуслуг, останутся нерассмотренными.

Сообщается, что список случаев, когда автомобили могут передвигаться без разрешения, сокращен и будет обнародован в ближайшее время.

По состоянию на утро 9 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 и составляет 555, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным, озвученным главным государственным санитарным инспектором Нурматом Отабековым, в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте лечатся 99 пациентов, у 25 из них наблюдается пневмония, состояние 7 тяжелое. В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 88 пациентов, состояние 3 – средней тяжести.

Всего в Узбекистане от коронавируса умерли 3 человека, 30 человек выздоровели.

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