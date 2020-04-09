Сильной вспышке коронавируса в Нью-Йорке нашли объяснение

Город Нью-Йорк

CentralAsia (CA) - Ученые, исследовавшие сильную вспышку коронавируса в Нью-Йорке, считают, что главную роль в этом сыграли пациенты, прилетевшие из Европы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Исследователи проанализировали геном вируса на 75 образцах, и более чем две трети случаев относятся к привезенным из Европы. Удалось установить, откуда именно: это Великобритания, Франция, Австрия и Нидерланды.

Таким образом оказалось, что закрытие авиасообщения с Китаем не было достаточной мерой. Часть случаев заражения относилась к пациентам, приехавшим с тихоокеанского побережья США или напрямую из Азии.

Нью-Йорк — главный очаг болезни COVID-19 в США. На город приходится более 4,5 тысячи летальных исходов, еще несколько сотен смертей от пневмонии нового типа зафиксировано в соседних с ним городах одноименного штата.

Всего в настоящий момент в США зафиксировано более 435 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 14,7 тыс. человек.