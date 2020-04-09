Бердымухамедов приказал проанализировать состояние здоровья всех граждан Туркменистана

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания дал ряд указаний по предотвращению проникновения коронавируса в страну, сообщает 9 апреля Информационный портал Туркменистана.

Глава государства распорядился проанализировать состояние здоровья всех граждан Туркменистана и организовать профилактические медицинские исследования, также приложить максимум усилий по выявлению в стране случаев заражения коронавирусом. В связи с этим будут созданы специальные группы медицинских работников. По словам главы государства, начать работу следует с детских садов, средних и высших учебных заведений.

Президент акцентировал свое внимание о необходимости просвещения подрастающего поколения о важности соблюдения санитарно-гигиенических норм и принципов здорового образа жизни.

Согласно официальным сообщениям, случаи заболевания коронавирусом в Туркменистане не зафиксированы.

По последним данным, на сегодняшний день во всем мире зафиксированы 1 490 790 случаев заражения, 332 786 выздоровевших и 88 982 летальных исходов.



