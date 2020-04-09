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  9 апреля 2020
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Власти Туркменистана ввели ограничения из-за коронавируса: на свадьбу можно приглашать не более 200 человек

CentralAsia (TM) -  Власти Ашхабада в рамках мер профилактики распространения коронавируса ограничили количество гостей на свадьбах и посетителей в кафе, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

В стране с прошлой недели на семейные торжества – свадьбы, юбилеи и дни рождения – можно приглашать не более 200 человек, в кафе и ресторанах за одним столом могут сидеть не более шести человек.

Издание отмечает, что ранее подобных ограничений не было. Несмотря на то, что многие кафе и рестораны заявили, что будут работать лишь на доставку блюд, в них всегда есть посетители. Например, популярным место остается кафе «Мельбурн». Продолжают работать кафе, расположенные во всех торговых центрах столицы.

Каким образом городские власти будут считать количество гостей на свадьбе и какие предусмотрены меры наказания для нарушивших ограничения, не сообщается. Один из участковых полицейских предположил, что перед началом торжеств их заставят считать стулья.

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