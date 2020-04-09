107-летняя нидерландка стала самым пожилым человеком, вылечившимся от коронавируса

CentralAsia (CA) - 107-летняя женщина из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, вылечившимся от коронавируса, сообщает РИА Новости.



Корнелия Рас с острова Гуре-Оверфлакке в провинции Южная Голландия заразилась коронавирусом в середине марта во время церковной службы в доме престарелых. В этот понедельник она получила справку об отсутствии заболевания.

Мы не получали никакой информации о более пожилом пациенте. Возраст некоторых выздоровевших пациентов неизвестен, однако, даже в этом случае она, скорее всего, будет самой пожилой, говорится в сообщении ВОЗ.

Ранее сообщалось, что один из самых пожилых пациентов в возрасте 104 лет вылечился от коронавируса в штате Орегон.