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  9 апреля 2020
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107-летняя нидерландка стала самым пожилым человеком, вылечившимся от коронавируса

CentralAsia (CA) -  107-летняя женщина из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, вылечившимся от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Корнелия Рас с острова Гуре-Оверфлакке в провинции Южная Голландия заразилась коронавирусом в середине марта во время церковной службы в доме престарелых. В этот понедельник она получила справку об отсутствии заболевания.

Мы не получали никакой информации о более пожилом пациенте. Возраст некоторых выздоровевших пациентов неизвестен, однако, даже в этом случае она, скорее всего, будет самой пожилой, говорится в сообщении ВОЗ.

Ранее сообщалось, что один из самых пожилых пациентов в возрасте 104 лет вылечился от коронавируса в штате Орегон.

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