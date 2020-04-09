[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В доме престарелых в Казахстане подопечные массово заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  В Центре оказания специальных социальных услуг «Шапагат»в Акмолинской области в Казахстане 35 человек заразились коронавирусом, сообщает zakon.kz.

По данным Управления здравоохранения Акмолинской области, 16 марта, на момент объявления карантина, в Центре находились 147 опекаемых (средний возраст составляет 75 лет). Из 74 человек обслуживающего персонала 51 работник направлен в отпуск и на удаленную работу.

2 апреля скончался подопечный мужчина, 1947 года рождения, 6 апреля скончалась подопечная женщина, 1929 года рождения. В обоих случаях симптомы коронавируса не наблюдались, болезнь обнаружена после смерти.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области провел санитарно-эпидемиологическое расследование. Определен круг контактных, проведено лабораторное обследование на COVID-19. У всех сотрудников и опекаемых взяты пробы, в связи с контактом с инфицированными.

По результатам ПЦР-исследования, на 9 апреля уточнен диагноз COVID-19 у 35 человек (34 подопечных, 1 сотрудница).

Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Продолжается работа по выявлению лиц, контактировавших с больным, ведется медицинское наблюдение.

На сегодняшний день в Акмолинской области выявлены 56 случаев заражения коронавирусом.

print
  • Названы лекарства, которыми лечат коронавирус в Казахстане
  • В Монголии четверо выздоровевших от коронавируса выписаны из больниц
  • В Узбекистане на коронавирус проверили 62 тыс. человек



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com