В доме престарелых в Казахстане подопечные массово заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) - В Центре оказания специальных социальных услуг «Шапагат»в Акмолинской области в Казахстане 35 человек заразились коронавирусом, сообщает zakon.kz.

По данным Управления здравоохранения Акмолинской области, 16 марта, на момент объявления карантина, в Центре находились 147 опекаемых (средний возраст составляет 75 лет). Из 74 человек обслуживающего персонала 51 работник направлен в отпуск и на удаленную работу.

2 апреля скончался подопечный мужчина, 1947 года рождения, 6 апреля скончалась подопечная женщина, 1929 года рождения. В обоих случаях симптомы коронавируса не наблюдались, болезнь обнаружена после смерти.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области провел санитарно-эпидемиологическое расследование. Определен круг контактных, проведено лабораторное обследование на COVID-19. У всех сотрудников и опекаемых взяты пробы, в связи с контактом с инфицированными.

По результатам ПЦР-исследования, на 9 апреля уточнен диагноз COVID-19 у 35 человек (34 подопечных, 1 сотрудница).

Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Продолжается работа по выявлению лиц, контактировавших с больным, ведется медицинское наблюдение.

На сегодняшний день в Акмолинской области выявлены 56 случаев заражения коронавирусом.