В мире число жертв коронавируса приблизилось к 90 тыс. человек

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CentralAsia (CA) - Количество скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире достигло 89,8 тыс. человек.

По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились 1 млн 535 тыс. человек. В США на данный момент количество зараженных составляет 435 тыс. человек, штаты стоят на первом месте по числу зараженных пациентов.

По количеству летальных случаев от вируса на первом месте стоит Италия - 17,6 тыс. человек.