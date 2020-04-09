В мире число жертв коронавируса приблизилось к 90 тыс. человек
- Азия и мир, общество
- 19:08, 09 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Количество скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире достигло 89,8 тыс. человек.
По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились 1 млн 535 тыс. человек. В США на данный момент количество зараженных составляет 435 тыс. человек, штаты стоят на первом месте по числу зараженных пациентов.
По количеству летальных случаев от вируса на первом месте стоит Италия - 17,6 тыс. человек.