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  9 апреля 2020
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В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом через неделю после выздоровления, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Thairath.

По данным департамента здравоохранения провинции Чайяпхум, вернувшись из-за границы в начале марта, 38-летняя женщина заболела и 12 марта обратилась к врачу в Бангкоке. Тест на коронавирус дал положительный результат. Пациентка провела в больнице чуть более двух недель, выздоровела, ее выписали после тройного отрицательного анализа на коронавирус.

Женщина, вернувшись в провинцию Чайяпхум в конце месяца, 4 апреля снова обратилась к врачу с симптомами простудного заболевания. Тройной тест на коронавирус оказался положительным, ее госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц провинции, где сейчас проводится повторное лечение.

«Это странный случай, но он подтвержден медицинской документацией и показаниями врачей бангкокской больницы при эпидемиологическом расследовании», - сказал глава департамента здравоохранения провинции Чайяпхум Ватчира Ботпхибун.
По последним данным, в Таиланде с начала эпидемии зарегистрировали 2423 случая заражения, 940 человек полностью выздоровели, 32 пациента умерли.
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