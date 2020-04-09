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- 19:28, 09 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом через неделю после выздоровления, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Thairath.
По данным департамента здравоохранения провинции Чайяпхум, вернувшись из-за границы в начале марта, 38-летняя женщина заболела и 12 марта обратилась к врачу в Бангкоке. Тест на коронавирус дал положительный результат. Пациентка провела в больнице чуть более двух недель, выздоровела, ее выписали после тройного отрицательного анализа на коронавирус.
Женщина, вернувшись в провинцию Чайяпхум в конце месяца, 4 апреля снова обратилась к врачу с симптомами простудного заболевания. Тройной тест на коронавирус оказался положительным, ее госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц провинции, где сейчас проводится повторное лечение.