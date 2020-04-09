[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане запущено производство систем тестирования на коронавирус

CentralAsia (UZ) -  Сотрудники Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана разработали локальную тест-систему для выявления коронавируса (COVID-19) у человека. Об этом сообщает телеканал "Uzbekistan 24".

Сообщается, что в настоящее время проводятся клинические исследования.

К концу апреля планируется выпустить 50 тысяч таких тест-систем.

«Наши ученые разработали диагностические гиды и провели лабораторные испытания для производства собственных методов диагностики коронавируса. Противовирусные эффекты ряда лекарств, имеющихся в Узбекистане, изучаются совместно с нашими международными партнерами, а их производство будет организовано в Узбекистане», — сказал министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов.

print
  • В Узбекистане ограничили выгул собак - не чаще 1 раза в день и не далее 100 метров от дома
  • В Китае за сутки 63 человека заразились коронавирусом. В Ухане скончались двое
  • Высокий суд Великобритании отменил арест особняков Дариги Назарбаевой



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com