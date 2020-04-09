В Узбекистане запущено производство систем тестирования на коронавирус

CentralAsia (UZ) - Сотрудники Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана разработали локальную тест-систему для выявления коронавируса (COVID-19) у человека. Об этом сообщает телеканал "Uzbekistan 24".

Сообщается, что в настоящее время проводятся клинические исследования.

К концу апреля планируется выпустить 50 тысяч таких тест-систем.

«Наши ученые разработали диагностические гиды и провели лабораторные испытания для производства собственных методов диагностики коронавируса. Противовирусные эффекты ряда лекарств, имеющихся в Узбекистане, изучаются совместно с нашими международными партнерами, а их производство будет организовано в Узбекистане», — сказал министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов.