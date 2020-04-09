[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане полностью выздоровели от коронавируса ещё 8 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 9 апреля еще 8 больных коронавирусом полностью восстановились, - сообщила пресс-служба Минздрава.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов проводил их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

На сегодняшний день в Узбекистане 38 пациентов с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели.

Врачи в процессе лечения пациентов используют мировой опыт, в частности, рекомендации экспертов из Всемирной организации здравоохранения, а также ряда стран, как Германия, Южная Корея, Китай, Япония. Кроме того, по поручению президента страны к каждому пациенту прикрепляются по два опытных специалиста.

Как отметили в министерстве, в процессе лечения больных врачи по необходимости организуют телеконференцию с рядом специалистов, в том числе с ведущими пульмонологами, кардиологами, терапевтами, эндокринологами, реаниматологами, и получают от них нужные рекомендации. Сотрудничество с узкими специалистами позволяет проконсультироваться о состоянии пациентов, поставить точный диагноз и провести лечение.

Министр здравоохранения А. Шадманов поблагодарил за труд самоотверженных медицинских работников.

Новости по теме:

print
  • Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Таджикистан
  • Кто лучше справляется с пандемией коронавируса – авторитарные режимы или либеральные демократии?
  • Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 700 человек



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com