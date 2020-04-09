В Узбекистане полностью выздоровели от коронавируса ещё 8 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 9 апреля еще 8 больных коронавирусом полностью восстановились, - сообщила пресс-служба Минздрава.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов проводил их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

На сегодняшний день в Узбекистане 38 пациентов с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели.

Врачи в процессе лечения пациентов используют мировой опыт, в частности, рекомендации экспертов из Всемирной организации здравоохранения, а также ряда стран, как Германия, Южная Корея, Китай, Япония. Кроме того, по поручению президента страны к каждому пациенту прикрепляются по два опытных специалиста.

Как отметили в министерстве, в процессе лечения больных врачи по необходимости организуют телеконференцию с рядом специалистов, в том числе с ведущими пульмонологами, кардиологами, терапевтами, эндокринологами, реаниматологами, и получают от них нужные рекомендации. Сотрудничество с узкими специалистами позволяет проконсультироваться о состоянии пациентов, поставить точный диагноз и провести лечение.

Министр здравоохранения А. Шадманов поблагодарил за труд самоотверженных медицинских работников.