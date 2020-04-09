Более 50 граждан Туркменистана погибли в Стамбуле, отравившись алкоголем. Ашхабад никак не прокомментировал трагедию

CentralAsia (TM) - Трагедия в Стамбуле, унесшая жизни более 50 граждан Туркменистана, показала отношение страны к своим соотечественникам, - отмечается в фильме turkmen.news о трагедии в Стамбуле.

В марте более 50 граждан Туркменистана – трудовых мигрантов в Турции, отравились поддельным алкоголем и спиртом. Турецкие СМИ сообщали, что таким образом люди хотели защититься от коронавируса.

Для любой страны в мире, несмотря на ее размеры, это – крупное ЧП, а для Туркменистана с его небольшим населением – самая настоящая беда. Что обычно делают другие страны и правительства в подобных ситуациях? Правильно, организуют спецрейсы для вывозки тел, помогают семьям достойно проводить своих детей в последний путь, объявляют траур… Что из этого сделали власти Туркменистана? Ничего! Они даже отказались принять тела своих же сограждан, в местных СМИ молчат о трагедии в Стамбуле. Будто ничего не случилось, будто этих людей и не было.

«Держатель данного паспорта находится под защитой Туркменистана». Такое сильное заявление делается на первой же странице туркменских паспортов. Как оказалось, это такая же ложь, как и лозунг «Государство для человека!». И неважно, как и от чего умерли десятки людей: по глупости или от незнания элементарных вещей. Главное то, что они граждане страны и помочь им и их семьям в трудный момент – прямая обязанность любой власти.

"Нынешней туркменской власти наплевать на смерть этих людей, в основном, мужчин молодого возраста, наплевать на их родных и близких, которые, возможно, и существовали-то благодаря поддержке из Турции. Эта власть неспособна дать людям работу у себя на Родине, десятки тысяч наших земляков трудятся на чужбине – работают на стройках, смотрят за больными, оказывают услуги в кафе и магазинах. Не по своей воле и не от хорошей жизни они годами живут вдали от своих семей, детей и пожилых родителей", - отмечает издание.

Погибши граждан Туркменистана похоронили в Турции.