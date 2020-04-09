«Нью-Йорк Таймс»: В борьбе за маски и тесты богатые страны выталкивают в сторону бедные страны

CentralAsia (KG) -

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Развивающиеся страны в Латинской Америке и Африке не могут найти достаточно материалов и оборудования для тестирования на коронавирус, отчасти потому, что США и Европа их выкупает по высокой цене.

Маски были перехвачены на взлетной полосе аэропорта. Страны платят в три раза больше рыночной цены, чтобы перекупить товар у других. Обвинения в «современном пиратстве» против правительств, пытающихся обеспечить медицинские товары для своего народа.

В то время как Соединенные Штаты и страны Европейского союза конкурируют за приобретение дефицитного медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, также возникает еще один тревожный барьер – более бедные страны уступают более богатым странам в глобальной борьбе за маски и тесты.

Ученым из Африки и Латинской Америки производители сказали, что заказы на жизненно важные наборы для тестирования не могут быть выполнены в течение нескольких месяцев, потому что цепочка поставок находится в кризисе, и почти все, что они производят, идет в Америку или Европу. Все страны сообщают о резком росте цен, от наборов для тестирования до масок.

Огромный мировой спрос на маски, наряду с новыми перекосами на частном рынке, заставил некоторые развивающиеся страны обратиться за помощью к ЮНИСЕФ. Этлева Кадилли, которая отвечает за закупки агентстве, говорит, что она пыталась купить 240 миллионов масок, чтобы помочь 100 странам, но до сих пор удалось получить только около 28 миллионов.

«За кулисами идет война, и нас больше всего беспокоит проигрыш более бедных стран», - сказала д-р Катарина Беме, исполнительный директор Фонда инновационной диагностики, который сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения в оказании помощи бедным странам в доступе к тестам.

В Африке, Латинской Америке и некоторых частях Азии многие страны уже находятся в невыгодном положении, поскольку системы здравоохранения недофинансированы, хрупки и зачастую не имеют необходимого оборудования. Недавнее исследование показало, что в некоторых бедных странах имеется только одна оборудованная кровать для интенсивной терапии на миллион жителей.

До настоящего времени развивающийся мир сообщал о гораздо меньшем числе случаев и смертей от коронавируса, но многие эксперты опасаются, что пандемия может быть особенно разрушительной для самых бедных стран.

Тестирование – это первая защита от вируса и важный инструмент, который не дает многим пациентам попасть в больницу. Большинство производителей хотят помочь, но нишевая отрасль, которая производит тесты и химические реагенты, необходимые для проведения лабораторных анализов, сталкивается с огромным глобальным спросом.

«До сих пор никогда не было недостатка в химических реагентах», - сказала Дорис-Энн Уильямс, исполнительный директор Британской ассоциации диагностики In vitro, которая представляет производителей и дистрибьюторов лабораторных тестов, используемых для обнаружения коронавируса. «Если бы это была только одна страна с эпидемией, это было бы хорошо, но все крупные страны мира хотят того же самого в одно и то же время».

Д-р Беме сказал, что для более бедных стран конкуренция за ресурсы потенциально является «глобальной катастрофой», поскольку некогда согласованная цепочка поставок быстро превратилась в процесс выкручивания рук. Лидеры «каждой страны» лично призывают производителей требовать первоочередного доступа к жизненно важным поставкам. Некоторые правительства даже предложили отправлять за товаром частные самолеты.

В Бразилии Амилькар Танури не может предложить частные самолеты. Доктор Танури руководит государственными лабораториями в Федеральном университете Рио-де-Жанейро, половина из которых «слоняются, ничего не делая», вместо того, чтобы тестировать работников здравоохранения, потому что необходимые ему химические реагенты направляются в более богатые страны.

«Если у вас нет надежных тестов, вы слепы», - сказал он. «Это начало эпидемической кривой вверх, поэтому я очень обеспокоен тем, что система общественного здравоохранения здесь будет перегружена очень быстро».

На сегодняшний день Бразилия является наиболее пострадавшей страной Латинской Америки с более чем 10 000 подтвержденных случаев и с неполученными результатами тестов еще 23 000. Он также является самым противоречивым в регионе в борьбе с пандемией, поскольку президент Джейр Больсонаро открыто скептически относится к рискам, связанным с коронавирусом.

Но, несмотря на политический шум, ученые страны начали пытаться увеличить количество тестов сразу после того, как было объявлено о первом случае в стране.

Тем не менее, в течение нескольких недель доктора Танури настойчиво связывался с частными фирмамина трех континентах, пытаясь найти химические реагенты, необходимые для 200 проб, которые его лаборатории получают каждый день - только для того, чтобы ему сообщили, что Соединенные Штаты и Европа уже скупили на месяцы вперед.

«Если мы купим что-то, которое прибудет через 60 дней, будет слишком поздно», - сказал он. «Вирус распространяется быстрее, чем мы можем успевать идти».

Ситуация аналогична для некоторых африканских стран.

После сообщения о своей первой смерти 27 марта, Южная Африка быстро продвинулась, введя строгий карантин и объявив амбициозную программу тестирования, который прошли уже 47 тыс. человек. В Южной Африке имеется более 200 государственных лабораторий, впечатляющая сеть, которая превосходит более богатые страны, такие как Великобритания, и она была создана в ответ на вспышки ВИЧ в прошлом и на туберкулез.

Но, как и Бразилия, она зависит от международных производителей химических реагентов и другого оборудования, необходимого для обработки испытаний. Доктор Франсуа Вентер, эксперт по инфекционным заболеваниям, консультирующий правительство Южной Африки, сказал, что борьба за приобретение реагентов ставит под угрозу общий ответ страны.

«У нас есть возможность проводить масштабные испытания, но мы были поражены тем фактом, что сами материалы для испытаний, реагенты, не поступали», - сказал он. «Мы не так богаты. У нас не так много аппаратов ИВЛ, у нас не так много врачей, наша система здравоохранения находится в опасном положении перед коронавирусом».

«Страна в ужасе», - добавил он.

Чтобы решить эту проблему, Национальная служба здравоохранения Южной Африки создала «генштаб», в который входят около 20 человек и которые постоянно звонят разным поставщикам, но сталкиваются с проблемами, связанными с поиском необходимых тестовых наборов и защитного снаряжения.

«Поставщики в основном говорят, что они не успевают», - сказал д-р Ками Четти, директор агентства. «Они работают изо всех сил».

Эксперты говорят, что отрасль, выпускающая тестовые наборы, довольно мала. Г-жа Уильямс, представитель промышленности в Великобритании, сказала, что не было недостатка в химических реагентах, но задержки возникали в процессе производства, включая необходимые проверки и согласования, потому что огромный спрос подавлял систему.

«Производители не просто хотят продавать в богатые страны», - сказал Пол Молинаро, глава отдела снабжения и логистики Всемирной организации здравоохранения. «Они хотят диверсифицировать поставки, но правительства конкурируют за поставки».

Он добавил: «Когда дело доходит до острой гиперконкурентной среды с ростом цен, эти страны с низким и средним уровнем дохода окажутся в конце очереди».

На прошлой неделе президент Трамп сослался на закон об оборонном производстве и запретил экспорт масок для лица в другие страны и потребовал от американских фирм увеличить производство предметов медицинского назначения.

Одна американская компания, производящая маски, 3M, ответила предупреждением о «значительных гуманитарных последствиях», если она прекратит поставки масок в Латинскую Америку и Канаду. На этой неделе компания и администрация Трампа достигли соглашения, которое позволит 3M продолжить экспорт в развивающиеся страны, а также предоставить США 166 миллионов масок в течение следующих нескольких месяцев.

В прошлом месяце Европа и Китай ввели собственные экспортные ограничения на тесты и защитное снаряжение.

Однако некоторые частные фирмы получают прибыль, помогая развивающимся странам с более хрупкими системами здравоохранения.

Британский производитель тестов, Mologic, получил государственное финансирование на разработку 10-минутного теста в домашних условиях в сотрудничестве с Сенегалом, стоимость которого в случае его одобрения составит менее 1 доллара. Он не будет зависеть от лабораторий, электричества или источников дорогостоящих поставок от мировых производителей.

Mologic согласилась поделиться своей технологией с Institut Pasteur de Dakar, ведущей лабораторией в Дакаре, чтобы помочь изготовить комплект «по себестоимости». Хотя цель состоит в том, чтобы сделать его широко доступным, он в основном направлен на замедление распространения вируса в Африке.

Чем беднее страна, тем проблема больше, чем просто тестирование.

По словам Чарльза Холмса, члена правления Центра исследований инфекционных заболеваний, Замбия находится в самом начале эпидемии, пока только одна смерть. Но она уже борется за маски, а также с реагентам и смазкам, говорит Чарльз Холмс, член правления Центра исследований инфекционных заболеваний в Замбии и бывший главный медицинский сотрудник Чрезвычайного плана президента Обамы по оказанию помощи в связи со СПИДом, известного как ПЕПФАР.

По словам доктора Холмса, когда Замбия пыталась разместить заказ на маски N95, брокер пытался продать их «в пять-десять раз»дороже, чем обычно, несмотря на проверки, обнаружившие, что срок действия масок истек в 2016 году.

«Странам или правительствам трудно вести такие переговоры с производителями, когда во многих более богатых странах также ведут переговоры», - сказал он. «Частный сектор, вероятно, откликнется на самую высокую цену за, это просто бизнес».

Он также сказал, что производители сообщили официальным лицам Замбии, что они не могут гарантировать дату поставки для поставок, потому что «большинство из них закупается США и Европой».

Хотя немногие будут критиковать правительства за то, что они заботятся о своем собственном народе, эксперты в области здравоохранения считают, что в интересах всех помочь более бедным странам получить необходимые им запасы.

«Инфекция легко передающегося вируса в любой точке мира подвергает риску все страны», - сказал доктор Холмс. «Богатые страны не только обязаны следить за странами, которые не могут бороться, но они также должны быть заинтересованы в том, чтобы пандемия сдерживалась в развивающихся странах».

Джейн Брэдли