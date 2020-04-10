Монголия рассматривает возможность освобождения части заключенных во время пандемии коронавирусной инфекции

CentralAsia (MNG) - Спикер Монголии Г.Занданшатар 9 апреля сделал важное заявление во время выступления в парламенте. Он призвал законодателей рассмотреть вопрос об освобождении некоторых заключенных во избежание распространения коронавируса.

Монгольские законодатели должны изучить этот вопрос и подготовить законопроект об освобождении заключенных. Решение должно быть одобрено парламентом.

На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 16 случаев коронавируса; все они были завозные.

Места лишения свободы нередко переполнены, у заключенных часто ослаблен иммунитет, самоизоляция там невозможна, значит, особенно велик риск распространения коронавируса. Многие страны уже поняли это и начали постепенно освобождать тюрьмы.

Европейские правозащитники еще в середине марта обратились к Всемирной организации здравоохранения и Совету Европы с просьбой отпустить часть заключенных — они уверены, что необходимо значительно снизить количество людей в тюрьмах, чтобы избежать распространения.

Многие другие государства в условиях эпидемии уже начали постепенно разгружать пенитенциарную систему — власти амнистируют заключенных, которые признаны неопасными для общества, временно выпускают их или переводят под залог.

Например, 12 марта король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа выпустил указ о помиловании 901 заключенного. Еще 585 заключенным наказание заменили на не связанное с лишением свободы. Свое решение король обосновал «гуманитарными соображениями в поддержку сложившихся обстоятельств».