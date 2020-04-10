В Монголии во время пандемии COVID-19 увеличивается использование электронных книг студентами

CentralAsia (MNG) - Из-за распространения коронавируса все школы и университеты Монголии полностью перешли на режим дистанционного обучения.

Государство стремится доставлять контент на телевизионные уроки для учащихся начальной и средней школы, тогда монгольские университеты используют свои сети и другие онлайн-платформы обучения, такие как edX, Moodle, класс Google, Google Drive, электронная почта, социальные сети, Facebook, Youtube, Zoom, OBS (программное обеспечение Open Broadcaster), бесплатные приложения SlideShare, PodCast, SoundCloud, а также предлагают электронное обучение с использованием таких инструментов, как Anchor App и Soundtrap.

В 2018 году Монгольский университет науки и техники начал оцифровывать учебники и исследовательские работы университета, и на сегодняшний день 3397 работ были переведены в электронный формат. В 2019 году университет перевел 61 базовую учебную программу университета в программу PDF и включил их в электронный каталог Монгольского научно-технического университета.

В связи с переходом на электронное обучение во время COVID-19 Библиотека Монгольского научно-технического университета добавила 110 книг, учебников, 1400 научных статей и более 50 учебников в базу данных электронных ресурсов с февраля по апрель 2020 года, по заказу студентов.

Число студентов, получающих доступ к базе данных электронных материалов, быстро растет, и студенты загрузили и использовали более 8400 материалов для своего обучения.

Технических проблем с дистанционкой, судя по всему, особо нет. Библиотека Монгольского университета науки и технологии предоставляет услуги через международные базы данных, такие как EBSCO, SpringerNature, Wiley и Reseach4life.