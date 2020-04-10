В аймаке Ховд в Монголии родились верблюжата-близнецы

- Монголия, происшествия
- 8:21, 10 апреля 2020
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CentralAsia (MNG) - На зимовке «Хар судгийн оргидогийн өвөр» на территории баг Жаргалант (баг — наименьшая административно-территориальная единица Монголии) сомоне Чандмань аймака Ховд в стаде скотовода Дашдоржийна Мягмар 9 апреля родились верблюжата-двойняшки.
Рождение двойни у верблюдов — большая редкость!.
Однако, это во второй раз в этом году в Монголии.
11 марта в сомоне Шарга аймака Говь-Алтай в стаде скотовода Тумэннастына Чойжил родились верблюжата-двойняшки.
Верблюдица рожает раз в два года, и беременность продолжается примерно 13 месяцев. Обычно рождается один верблюжонок, а двойни являются большой редкостью.
Рождение верблюжат-двойняшек в Монголии считается хорошей приметой – началом благополучного времени.
По данным последней общенациональной переписи скота в Монголии на декабрь 2019 года насчитывалось 472,4 тысячи голов верблюдов.