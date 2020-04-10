В аймаке Ховд в Монголии родились верблюжата-близнецы

CentralAsia (MNG) - На зимовке «Хар судгийн оргидогийн өвөр» на территории баг Жаргалант (баг — наименьшая административно-территориальная единица Монголии) сомоне Чандмань аймака Ховд в стаде скотовода Дашдоржийна Мягмар 9 апреля родились верблюжата-двойняшки.

Рождение двойни у верблюдов — большая редкость!.

Однако, это во второй раз в этом году в Монголии.

11 марта в сомоне Шарга аймака Говь-Алтай в стаде скотовода Тумэннастына Чойжил родились верблюжата-двойняшки.

Верблюдица рожает раз в два года, и беременность продолжается примерно 13 месяцев. Обычно рождается один верблюжонок, а двойни являются большой редкостью.

Рождение верблюжат-двойняшек в Монголии считается хорошей приметой – началом благополучного времени.

По данным последней общенациональной переписи скота в Монголии на декабрь 2019 года насчитывалось 472,4 тысячи голов верблюдов.