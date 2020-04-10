Количество зараженных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек
- Азия и мир, общество
- 9:14, 10 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В мире число зараженных коронавирусной инфекцией на 10 апреля достигло 1 млн 603 тыс. человек.
По данным ВОЗ, жертвами коронавируса стали 95,7 тыс. человек. По количеству смертей от вируса на первом месте стоит Италия — 18,2 тыс, на второе место, опередив Испанию, вышли США — 16,6 тыс. человек. На третьем месте идет Испания — 15,4 тыс. человек.
По количеству зараженных на первом месте США — 468,7 тыс. человек.
- Испания — 153,2 тыс;
- Италия — 143,6 тыс;
- Германия — 118,2 тыс;
- Франция — 117,7 тыс;
- Китай — 81,9 тыс.