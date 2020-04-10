Количество зараженных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек

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CentralAsia (CA) - В мире число зараженных коронавирусной инфекцией на 10 апреля достигло 1 млн 603 тыс. человек.

По данным ВОЗ, жертвами коронавируса стали 95,7 тыс. человек. По количеству смертей от вируса на первом месте стоит Италия — 18,2 тыс, на второе место, опередив Испанию, вышли США — 16,6 тыс. человек. На третьем месте идет Испания — 15,4 тыс. человек.

По количеству зараженных на первом месте США — 468,7 тыс. человек.

- Испания — 153,2 тыс;

- Италия — 143,6 тыс;

- Германия — 118,2 тыс;

- Франция — 117,7 тыс;

- Китай — 81,9 тыс.