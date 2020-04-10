В Монголии из-за коронавируса приостанавливается призыв в армию из столицы страны

CentralAsia (MNG) - Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение приостановить призыв в армию в приграничных аймаках, а именно в аймаках Сэлэнгэ, Дорноговь, Баян-Өлгий, а также в столице страны Улан-Баторе.

Вышло постановление 15-го заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям об организации первого этапа воинской повинности 2020 года ограниченным образом с 1 по 15 мая в соответствии с постановлением правительства № 250 от 2019 года в связи с ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса.

Министр обороны Н. Энхболд объявил 9 апреля, что решение направлено на обеспечение пограничного контроля и мер изоляции для предотвращения вспышки коронавируса.

В других монгольских аймаках призыв на военную службу будет осуществляться в условиях повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы избежать сборов и массовых перевозок.

Кроме того, в этом году программа «Студент-солдат» была отменена. С апреля 2014 года в Монголии осуществляется программа "Студенты-солдаты". В рамках данной программы студенты проходят общую военную подготовку в аудитории за 96 часов и специальные курсы военной подготовки в полевых условиях. Тогда инициативу Ассоциации монгольских студентов дать возможность студентам служить в армии во время учебы поддержал президент страны Ц.Элбэгдорж, и издал Указ, который дал направление правительству разработать государственную программу. После планирования и разработки программы в свою очередь кабмин принял постановление №40, согласно которому студенты могут служить в армии в течение четырёх лет учебы по три месяца в год.