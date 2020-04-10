Двух узбекистанских дальнобойщиков с коронавирусом остановили на границе Казахстана и России

CentralAsia (UZ) - На пропускном пункте «Сырым» на границе Казахстана и России остановлены два дальнобойщика из Узбекистана. У них диагностирован коронавирус, водители госпитализированы.

Дальнобойщики направлялись из Западного Казахстана в Россию, сообщило в своем сюжете казахское агентство «Хабар 24».

Во время обследования на пропускном пункте у них обнаружили высокую температуру. Граждан Узбекистана доставили в провизорный госпиталь и провели обследование на COVID-19, которое подтвердило заболевание. Сейчас водители находятся в инфекционной больнице.

Как заверил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Мухамгали Арыспаев, узбекистанцы не контактировали ни с кем, кроме эпидемиологов.

Болатбек Каюпов, руководитель управления здравоохранения ЗКО, сообщил, что состояние всех пациентов, которые находятся в инфекционном стационаре, стабильное, температуры на утро не было. Больные получают противовирусную терапию.

МИД Узбекистана пока не дало официального подтверждения сообщению казахских СМИ.