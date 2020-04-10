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  10 апреля 2020
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В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 800 человек⠀

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:00 10 апреля в Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Новые случаи заражения зафиксированы в Западно-Казахстанской области - 2 случая, Мангистауской области - 2, Кызылординской области - 4, Атырауской области - 3, городе Шымкент - 4, Акмолинской области - 1, Карагандинской области - 4, городе Нур-Султан - 1.

Также в городе Алматы зарегистрирован один летальный случай. Общее количество смертей - 9.

На сегодняшний день в стране подтверждены 802 случая регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 226;

- Алматы - 122;

- Карагандинской области - 61;

- Акмолинской области – 61;

- Атырауской области - 45;

- Жамбылской области – 45;

- Шымкент – 31;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Алматинской области - 10;

- Актюбинской области - 11;

- Северо-Казахстанской области - 25;

- Павлодарской области -3;

- Мангистауской области - 9;

- Кызылординской области - 104;

- Западно-Казахстанской области - 6;

- Туркестанской области - 34;

- Костанайской области - 3.

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