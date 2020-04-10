Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Узбекистана в этом году на уровне 1,6%

CentralAsia (UZ) - Рост ВВП Узбекистана в 2020 году составит лишь 1,6 % из-за значительного снижения объема внешней торговли и внутренних экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом говорится в докладе Всемирного банка Fighting COVID-19.

Рост ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 6,5 %, в 2022 он составит 5,5 %. Снижение налоговых поступлений и дополнительные расходы на смягчение последствий кризиса, как ожидается, увеличат дефицит бюджета до 5,6 проц. ВВП в 2020 году и 4,7% ВВП в 2021 году.

Ранее Азиатский банк развития опубликовал более оптимистичный прогноз по росту экономики Узбекистана. В своем основном ежегодном экономическом издании "Обзор развития Азии 2020", банк прогнозировал рост ВВП Узбекистана в 2020 году на уровне 4,7 %, что меньше прошлогодних 5,6 %. По его прогнозам, в 2021 году рост ВВП составит 5,8 %, поскольку реформы будут стимулировать рост в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг.