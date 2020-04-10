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  10 апреля 2020
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Британский премьер Борис Джонсон переведен из реанимации в общее отделение
Предыстория: Состояние Бориса Джонсона улучшается, - Даунинг-стрит

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии больницы Сент-Томас в общее отделение, передает ВВС.

Он был госпитализирован 5 апреля с «устойчивыми симптомами» коронавируса - кашлем и повышенной температурой, а 6 апреля, когда его состояние ухудшилось, его перевели в отделение реанимации.

«Премьер-министр сегодня вечером был перемещен из реанимации в палату, где за его состоянием продолжат тщательно наблюдать», - сообщил представитель правительства.

«Он в великолепном расположении духа», - добавил пресс-секретарь.

Коронавирус у Джонсона обнаружили 27 марта. 55-летнего Бориса Джонсона госпитализировали в лондонскую больницу Сент-Томас 5 апреля.

День спустя состояние премьера ухудшилось, и в качестве меры предосторожности его поместили в палату интенсивной терапии.

Коронавирус также обнаружен у его подруги Керри Саймондс, которая ждет от него ребенка.
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