В Узбекистане оштрафован водитель-каскадер, проехавший по трубопроводу

CentralAsia (UZ) - В соцсетях на днях распространился видеоролик, на котором показано, как автомобиль Spark движется по трубопроводу в Каршинском районе Кашкадарьинской области.

Как cообщили в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана, в отношении водителя автомобиля, гражданина Ж.А., был составлен протокол и назначен штраф в размере 2 млн 230 тыс сумов (233 доллара США).

Трубопровод был заблокирован сотрудниками районного УБДД УВД, во избежании повторения аналогичных случаев.