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  10 апреля 2020
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За сутки в Монголии не обнаружено новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  Директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу принял участие в регулярной пресс-конференции Министерства здравоохранения, прошедшей сегодня, 10 апреля, и объявил результаты теста на коронавирус.

«По состоянию на 9 апреля 2020 года в Монголии не было зарегистрировано ни одного случая подозрения на коронавирус. В общей сложности результаты анализов 121 человека, прошедших тестирование вчера, не выявили ни одной коронавирусной инфекции. Сюда входят люди, близкие контактующие к 16-му случаю в аймаке Сэлэнгэ. Не был обнаружен ни в одном из тестов с подозрением на случай болезни коронавируса в сомоне Замын-Ууд, аймака Дорноговь. 8 апреля 2020 года у 83 человек, изолированных в НИЦИЗ, которые прибыли специальным рейсом из Сеула в Улан-Батор, и 30 человек, проверенных на коронавирус, не были обнаружены случаи коронавируса. Наблюдение, лабораторные исследования и медицинские осмотры продолжаются. На сегодняшний день 206 человек изолированы и контролируются в НИЦИЗ», - сообщил Д.Нямхуу.

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