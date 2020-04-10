Смертность из-за коронавируса в СНГ в пять раз ниже, чем в мире

CentralAsia (UZ) - Смертность среди заразившихся новым коронавирусом в странах СНГ, Украине и Грузии в пять раз ниже, чем в целом в мире. Число заразившихся сейчас более 18,5 тыс., при этом смертность среди заболевших составляет 1,13%, в то время как по миру — 6,1%.

В СНГ больше всего зараженных в России — 10 131 человек. Далее идут Беларусь — 1486 случаев, Молдова — 1289, Азербайджан — 926, Армения — 921, Казахстан — 781, Узбекистан — 582 и Кыргызстан — 280. В Украине, по последним данным, 1892 случая заражения, в Грузии — 218. В Таджикистане и Туркменистане, по официальным данным, случаев заражения новым коронавирусом нет, передает ТАСС.

Во всех вышеназванных странах, за исключением Молдовы, показатель смертности сейчас не превышает 1,5% (в Молдове — 2,25%).

В странах, где число зараженных превысило 5 тысяч, самая высокая смертность во Франции — 14,14%, в Италии — 12,73%, Великобритании — 12,26%, Нидерландах — 11,01%, Бельгии —10,1%, Испании — 10%, Швеции —8,68%, Иране — 6,21% и Бразилии — 5,27%.

В США, где зафиксирована почти треть всех случаев заражения в мире, смертность составляет 3,56%.

Всего в мире, по последним данным, заразились новым коронавирусом более 1,6 млн человек, свыше 95 тыс. человек скончались.