В Нью-Йорке некоторые врачи отказываются от аппаратов искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом

Аппарат искусственной вентиляции легких // Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В то время, как многие представители здравоохранения во всем мире стремятся получить больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения пациентов с коронавирусом, некоторые врачи в Нью-Йорке по возможности пытаются избежать использования ИВЛ, сообщает Associated Press.

Дело в том, что в некоторых больницах сообщается о необычно высоких показателях смертности пациентов с коронавирусом, а некоторые врачи опасаются, что аппараты ИВЛ могут причинить вред здоровью определенным пациентам.

Как считают эксперты, обычный уровень смертности в этих случаях составляет 40-50%. Но в Нью-Йорке 80% или более пациентов с коронавирусом, размещенных на аппараты, умерли, отмечает агентство.

По словам главного врача Американской ассоциации пульмонологов Альберта Риццо, об аномально большом, числе погибших сообщают и в других частях США.



Подобные сообщения появились в отчетах из Великобритании, где сообщается о 66% погибших среди таких пациентов, а проведенное в китайском Ухане небольшое исследование зафиксировало 86% жертв.



Причина не ясна. По словам некоторых экспертов, это может быть связано с тем, в каком состоянии были пациенты к тому моменту, когда их подключили к аппарату.

Некоторые специалисты задаются вопросом, не могут ли аппараты на самом деле ухудшить ситуацию, например, спровоцировав или усилив негативную реакцию иммунитета. Пока это лишь предположение, но некоторые эксперты признают, что машины могут вредить пациенту, если он подключен на протяжении долгого времени, поскольку кислород под давлением действует на легкие.



«Мы знаем, что аппараты ИВЛ не настолько вредные. Одним из наиболее важных открытий за последние несколько десятилетий является то, что медицинская вентиляция может усугубить болезнь легких, поэтому мы должны быть осторожны при ее использовании», - считает эксперт из главной больницы Торонто Эдди Фэн.



По словам Фэна, опасность можно снизить путем ограничения давления и размера вдоха, который обеспечивает система.



Но некоторые врачи говорят, что они стараются по возможности не использовать вентиляторы и вместо этого прибегают к другим методам.

Один из них заключается в том, что бы уложить пациента в разных положениях, чтобы разные участки легких могли лучше раскрыться.

Другой способ - дать пациентам больше кислорода через носовые трубки или другие устройства. Некоторые врачи экспериментируют с добавлением оксида азота в смесь, чтобы помочь улучшить кровообращение и кислород наименее пострадавшим частям легких.

«Если мы сможем улучшить их состояние без интубации, то, мы думаем, лучший исход будет более вероятным», - сказал врач одной из больниц Манхэттена Джозеф Хаббуш.

По его словам, такие решения принимаются не по причине нехватки аппаратов вентиляции, хотя это тоже проблема.

Согласно некоторым данным, пациенты с коронавирусом остаются подключенными к аппаратам дольше, чем другие больные, говорит специалист по инфекционным заболеваниям университета Вандербильта Уильям Шаффнер.

Пациенты с бактериальной пневмонией, например, могут оставаться на вентиляции не более суток или двух, тогда как пациенты с коронавирусом 7, 10 и 15 дней, и они умирают, сказал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.



В среду руководитель департамента здравоохранения штата Нью-Йорк Говард Цукер заявил, что чиновники изучают другие возможные методы лечения, но все это будет экспериментально.